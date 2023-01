Caro bollette: Di Ruscio, Erap impegnato accanto a Comuni

(ANSA) - ANCONA, 05 GEN - "I rincari energetici si ripercuotono sulle famiglie e sull'Erap che insieme ai Comuni deve far fronte a queste situazioni per evitare un taglio delle utenze pesante". A dirlo è stato il presidente dell'Erap Marche Saturnino Di Ruscio, durante l'incontro stampa sulle attività dell'ente. "Abbiamo avuto qualche caso di distacco a Fano e qualcosa anche in provincia di Ancona", ma, ha insistito, "non sono tantissimi i casi, si contano sulle dita di una mano. In una regione come questa dove la crisi c'è ed è forte e il caro bollette lo vediamo tutti i giorni e abbiamo proprio iniziato l'anno con l'aumento dell'autostrada e del carburante, mentre gli stipendi sono sempre gli stessi e le famiglie soffrono".

L'Erap, ha spiegato, interviene "attraverso il dialogo con i Comuni, perché per le famiglie che effettivamente hanno difficoltà finanziarie normalmente interviene il Comune attraverso fondi appositi per le categorie disagiate, ma interveniamo anche noi sostituendoci agli utenti" e "facendo un piano di rateizzazione per rientrare delle somme anticipate ed evitare il distacco delle utenze di gas, luce e ultimamente anche dell'acqua". "Il fenomeno - ha aggiunto Di Ruscio - in parte è anche dovuto al fatto che, prima le famiglie mettevano da parte i soldi per pagare le spese obbligatorie. Ma come Erap - ha sottolineato - facciamo una doppia attività, quella educativa e anche quella di sostituirci, perché poi non è giusto che in un condominio chi paga si vede staccata la luce, l'acqua o il gas". (ANSA).