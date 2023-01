Terremoto: Legnini, commissario per 34 mesi con totale dedizione

(ANSA) - USSITA, 03 GEN - "Ho appreso della decisione del Governo di nominare il senatore Guido Castelli come Commissario straordinario per la ricostruzione post-sisma nelle quattro Regioni del Centro Italia. A lui vanno i miei auguri di buon lavoro, insieme alla piena disponibilità a favorire un ordinato passaggio di consegne": inizia così una nota dell'ormai ex commissario straordinario Giovanni Legnini. "Ho esercitato la funzione commissariale per 34 mesi con totale dedizione, passione ed imparzialità, sempre avendo a mente la sofferenza delle persone e delle imprese colpite dai terremoti del 2016-2017", sottolinea. "I loro diritti e il dovere delle istituzioni di contribuire a restituire alle comunità dell'Appennino Centrale condizioni di vita normali, in territori bellissimi ma feriti, con l'obiettivo di migliorarle nel segno della sicurezza e della sostenibilità, hanno rappresentato la motivazione più profonda del mio impegno", scrive Legnini.

(ANSA).