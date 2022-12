Ratzinger: vescovo S. Benedetto, fu servo vigna del Signore

(ANSA) - ANCONA, 31 DIC - "L'umile servitore nella vigna del Signore, come egli stesso si è definito, ha servito la fede con lucidissima e profonda intelligenza teologica alimentando la speranza credente con totale dedizione, umile e luminoso esempio di fede anche negli anni del suo silenzioso ritiro. Egli ha testimoniato il suo grande amore alla Chiesa fino all'ultimo".

Così il vescovo di San Benedetto del Tronto-Ripatransone-Montalto, Carlo Bresciani, insieme a tutta la Diocesi, accoglie "con dolore" la notizia della morte del papa emerito Benedetto XVI e si raccoglie nella preghiera di suffragio. Il vescovo "invita tutti i fedeli ad unirsi nella preghiera di suffragio. In modo particolare invita le comunità parrocchiali a celebrare una messa in suffragio del papa emerito Benedetto XVI". (ANSA).