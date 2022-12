Ratzinger: vescovo Macerata, non ha mai separato fede e ragione

(ANSA) - MACERATA, 31 DIC - "Su indicazione del Santo Padre Francesco, la Diocesi di Macerata e il suo pastore mons.

Nazzareno Marconi si uniscono alla preghiera corale per la salita al Cielo del Santo Padre il Papa emerito Benedetto XVI".

Lo annuncia una nota della Diocesi. "Siamo grati al Signore per il dono di papa Benedetto XVI - ha commentato mons. Marconi - prima come grande teologo e poi come grande e significativo Papa. Siamo grati per come ha guidato la Chiesa durante il suo pontificato. Siamo grati al Signore per i suoi insegnamenti teologici; è stato il teologo che non ha mai separato la fede dalla ragione: dimensione importante e fondamentale per vivere come uomini di fede di oggi. Con i suoi ultimi dieci anni, come Papa emerito, ha continuato ad insegnare alla Chiesa che la preghiera non è una cosa secondaria ma fondamentale per la vita e la missione della Chiesa: nel silenzio del monastero ha sostenuto le sofferenze e le prove che il papa Francesco ha affrontato". Tutti i sacerdoti sono invitati dal vescovo a celebrare la messa in suffragio dell'anima del papa emerito.

"Siamo invitati a restare uniti nella preghiera per Benedetto XVI e ringraziamo il Signore perché ce lo ha donato" conclude la nota. . (ANSA).