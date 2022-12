Ratzinger: a Loreto ultimo viaggio da papa nel 2012

(ANSA) - ANCONA, 31 DIC - ''La casa di Dio non è una casa privata, non appartiene a una persona o a una famiglia, ma è un'abitazione aperta a tutti, che sta, per così' dire, sulla strada di tutti noi''. Parole pronunciate il 4 ottobre 2012 a Loreto (Ancona), da Benedetto X, morto oggi come papa emerito.

Un pontefice, all'epoca 85enne, apparso affaticato, ma determinato a tornare nella città mariana per quello che, si sarebbe saputo poi, sarebbe stato il suo ultimo viaggio "da papa", prima dello storico annuncio delle dimissioni, nel febbraio 2013. Un viaggio per celebrare i 50 anni del famoso viaggio con cui Giovanni XXIII, papa Roncalli, era uscito per la prima volta dal Lazio, per affidare alla Vergine di Loreto il Concilio Vaticano II. secondo. Frasi che poi , alla luce del ritiro, sarebbero apparse anticipatrici, perché, appunto, "la casa di Dio non appartiene a una persona". Papa Ratzinger era tornato nelle Marche a poco più di un anno, dalla chiusura, nel settembre 2011, del 25/o Congresso Eucaristico ad Ancona, celebrata nello stabilimento portuale Fincantieri, trasformato in una grande navata a cielo aperto: in quell'occasione il pontefice aveva parlato anche delle difficoltà dei lavoratori di fronte alla crisi economica. A Loreto, invece, era già stato da papa nel 2007, per l'Agorà dei Giovani. Molto più frequenti però i viaggi da cardinale (almeno 9), alcuni dei quali al seguito di papa Wojtyla, san Giovanni Paolo II. (ANSA).