Capodanno: "Domenica al museo" Pinacoteca Moretti Civitanova

Capodanno nell'arte e in particolare nel segno di Nino Ricci alla Pinacoteca "Marco Moretti" di Civitanova Marche. Il Primo dell'anno nuovo appuntamento con Domenica al museo, iniziativa nazionale che ha avuto grande successo e che torna dopo il lungo stop dovuto alla crisi pandemica. Anche la pinacoteca civica Moretti di Civitanova Alta sarà aperta al pubblico ogni prima domenica del mese, da ottobre ad aprile 2023.

Il Primo gennaio, dalle 17.30 alle 20.30, la pinacoteca aspetterà il pubblico per regalare un pomeriggio di bellezza. La direttrice dott.ssa Enrica Bruni parlerà agli ospiti dell'artista Nino Ricci, straordinario pittore e incisore maceratese, illustrando un'opera della collezione. La visita è gratuita. La Pinacoteca Moretti è aperta al pubblico per le festività natalizie. I prossimi giorni di apertura, con ingresso gratuito, sono, oltre al Primo Gennaio. 6-7-8 gennaio (17.30-20.30). (ANSA).