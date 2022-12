Capodanno: Ascoli Piceno, polizia sequestra 48 kg 'botti'

(ANSA) - ASCOLI PICENO, 30 DIC - Tre persone denunciate e 48 chilogrammi di prodotti pirotecnici sequestrati. E' il bilancio di una serie di controlli disposti dal Questore di Ascoli Piceno Massimo Modeo in vista della notte di Capodanno sul territorio provinciale, rivolti a ditte di produzione di articoli pirotecnici, esercizi di commercio come supermercati, cartolerie, tabaccherie e ambulanti, allo scopo di individuare l'eventuale illecita commercializzazione dei cosiddetti 'botti di fine anno'.

Gli agenti della Squadra amministrativa e dell'ufficio armi hanno controllato due fabbriche di esplosivi, quattro depositi di prodotti pirotecnici, 11 esercizi commerciali di minuta vendita. Sono emersi, a vario titolo, diversi illeciti penali: detenzione di prodotti pirotecnici scaduti, irregolarità nella tenuta dei registri di carico e scarico di materiale esplodente e mancato rispetto delle prescrizioni imposte dal Prefetto in licenza. Sequestrati 48 kg di prodotti pirotecnici e denunciati i titolari delle licenze e rispettivi preposti. I servizi di controllo sono stati programmati anche per il nuovo anno.

Anche ad Ancona nei giorni scorsi il personale della Divisione Polizia amministrativa e sociale della Questura, insieme alla polizia Locale, ha svolto diverse verifiche per prevenire illeciti; l'attività di controllo sul commercio di prodotti pirotecnici, ha dato esito negativo e non sono state riscontrate anomalie. In corso servizi mirati con ulteriori accertamenti da parte degli agenti per garantire che i festeggiamenti nella notte di San Silvestro si svolgano in piena sicurezza. Gli artificieri della polizia di Ancona hanno ribadito consigli alla cittadinanza per utilizzare, in modo responsabile e consapevole, i fuochi d'artificio: "è importante che i 'botti' vadano acquistati solo da rivenditori autorizzati e abbiano il marchio CE, garanzia di conformità ai requisiti di sicurezza delle norme attuali". "Usateli all'aperto, - avverte la polizia - lontano da oggetti potenzialmente infiammabili e possibilmente a distanza dai bambini. Anche una piccola scintilla può causare incendi e danni ingenti alle abitazioni.

Ricordate che è assolutamente vietato comprare i cosiddetti botti illegali o presunti tali". (ANSA).