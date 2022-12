Sanità: S. Elpidio Mare, riattivata palestra per riabilitazione

(ANSA) - SANT'ELPIDIO A MARE, 29 DIC - A Sant'Elpidio a Mare (Fermo) tornano i trattamenti riabilitativi con la riattivazione, nella sede distrettuale di Sant'Elpidio a Mare, dell'apposita palestra. Lo annuncia il subcommissario per l'area vasta 4 Asur di Fermo Roberto Grinta: nel percorso di riqualificazione e di ampliamento dell'offerta sanitaria del polo distrettuale di Sant'Elpidio a Mare, dal 2 gennaio 2023 sarà possibile dare una ulteriore risposta alle necessità sanitarie del territorio".

"L'offerta dei trattamenti riabilitativi ambulatoriali, che da alcuni anni non era più presente nel comune di Sant'Elpidio a Mare, - ricorda il subcommissario - sarà reintrodotta con l'apertura di una palestra che garantirà le prestazioni per l'utenza esterna". In fase di avvio, l'attività sarà rivolta prevalentemente a garantire lo smaltimento delle liste di attesa con attività di supporto al polo riabilitativo di Porto Sant'Elpidio. La dott.ssa Romana Attorresi, Direttore della Uoc di medicina fisica e riabilitazione, che concluderà il proprio percorso lavorativo il 31 dicembre, ha completato così il programma di ampliamento delle attività della propria unità operativa". Alla struttura distrettuale elpidiense, "al momento la riabilitazione è già presente presso il reparto di Cure Intermedie, nell'ambulatorio di fisiatria o a domicilio. Con il ripristino dell'attività riabilitativa ambulatoriale l'offerta sarà così completata e verrà garantita a 360 gradi la presa in carico del paziente nelle varie tipologie di setting". (ANSA).