Sanità: Marche, accordo su protesica per disabili e fragili

(ANSA) - ANCONA, 29 DIC - "E' stato raggiunto l'accordo per la protesica, abbiamo scongiurato il blocco della distribuzione degli ausili ai disabili e ai fragili". Lo annuncia l'assessore regionale alla Sanità delle Marche Filippo Saltamartini, dopo l'approvazione da parte della Giunta della Delibera che definisce l'accordo con le aziende ortoprotesiche attive per la fornitura a carico del Sistema Sanitario Regionale.

"Verranno applicate le tariffe del Dm 332/1999 - riferisce Saltamartini - che ha confermato quelle del nomenclatore tariffario del 1992. Per i prodotti previsti nei nuovi Lea (Dpcm 17.01.2017), ma non compresi nel nomenclatore del 1999, verrà applicato uno sconto del 20% come da accordo del 2004".

"Parliamo di protesi, letti a manovella, carrozzine, deambulatori, in generale di tutti i supporti per disabili e fragili - spiega Saltamartini-. Nel corso del 2022, le ditte ortoprotesiche che erogano prestazioni a carico del Ssr (Assortopedica, Confapi e Fioto) hanno manifestato più volte la problematica delle tariffe, per questo abbiamo convocato i loro rappresentanti insieme a quelli di Regione e Asur". La soluzione è emersa dall'incontro tenuto il 21 novembre scorso.

"L'Assistenza protesica - spiega la Regione - è stabilita dai livelli essenziali di assistenza e le tariffe non sono ancora stabilite con decreto ministeriale per le protesi su misura (ad esempio una gamba) e dovrebbero entrare in vigore nel 2024.

Questo accordo è valido per tutto il 2023 e rinnovabile per altri 12 mesi". (ANSA).