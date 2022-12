Polizia frontiera Ancona, 385mila controllati e 25 arrestati

Dal primo gennaio al 30 novembre scorsi gli operatori di Polizia di Frontiera Marittima ed Aerea di Ancona hanno eseguito 237.580 controlli ai passeggeri transitati in area extra-Schengen, dal porto di Ancona, e 148.040 controlli ai passeggeri, sempre in transito in aerea extra-Schengen, dall'aeroporto di Falconara Marittima; gli agenti hanno anche verificato a campione la posizione giuridica di numerose persone dirette e provenienti da Paesi Schengen.

Un'attività molto intensa quella della Polizia di frontiera ad Ancona che ha rintracciato 212 persone irregolari, cioè prive dei previsti requisiti per l'ingresso in Italia; adottate misure di inibizione all'ingresso nel territorio nazionale, con respingimento contestuale a bordo dei vettori con cui sono arrivate. Gli agenti hanno anche rintracciato, all'ingresso in Italia, 7 minorenni non accompagnati che, per la loro tutela, sono stati affidati ad appositi centri per minori.

L'alta specializzazione professionale e l'impegno profuso dal personale della Polizia di frontiera, ha permesso di denunciare 38 persone all'autorità giudiziaria, tra cui quattro autori di reati predatori commessi in danno di passeggeri in transito da questa frontiera; arrestate 25 persone, tra le quali favoreggiatori dell'immigrazione clandestina e destinatarie di provvedimenti restrittivi emessi da Autorità nazionali ed estere. (ANSA).