Capodanno: San Benedetto T. vieta botti e fuochi artificio

(ANSA) - SAN BENEDETTO DEL TRONTO, 29 DIC - Niente fuochi d'artificio la notte di Capodanno a San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno). Lo stabilisce un'ordinanza firmata dal sindaco Antonio Spazzafumo in base alla quale "anche per il 2022 l'ultima notte dell'anno sarà festeggiata senza botti e fuochi d'artificio, nel rispetto del decoro, della vivibilità della città e degli amici a quattro zampe".

Nei giorni del 31 dicembre 2022 e 1 gennaio 2023, l'ordinanza sindacale vieta l'uso, al di fuori degli spettacoli autorizzati, di ogni tipo di gioco pirotecnico, sia in aree pubbliche che private in tutto il territorio comunale. Per i trasgressori sono previste sanzioni da 25 a 500 euro. L'ordinanza "è rivolta a tutelare il diritto dei cittadini di godere serenamente dei festeggiamenti, ma ha anche lo scopo di prevenire i danni al patrimonio e gli incidenti legati all'uso incauto dei 'botti' e alla circolazione di fuochi d'artificio illegali". Analoga iniziativa è stata presa anche dal limitrofo comune di Grottammare. (ANSA).