Turisti si perdono in zona rocciosa Genga, individuati e salvati

Quattro turisti si erano persi, ieri nel tardo pomeriggio, in Località Foro degli occhialoni, zona Pierosara a Genga (Ancona), ricca di grotte e conformazioni rocciose. In neppure un'ora di lavoro, però, i vigili del fuoco del distaccamento di Fabriano e gli uomini del Soccorso Alpino sono riusciti a rintracciare la comitiva, che aveva anche al seguito due cani, attraverso il sistema di localizzazione di smartphone. I turisti sono tutti in buona salute e nessuno ha dovuto ricorrere a cure particolari.

L'allarme era stato lanciato dagli stessi escursionisti con una telefonata al centralino del distaccamento dei vigili del fuoco di Fabriano intorno alle 19. I turisti non riuscivano più a trovare la via del ritorno ai loro mezzi. Come da protocollo, è scattata la ricerca a persona con i pompieri che hanno allertato la Prefettura di Ancona e gli uomini del Soccorso Alpino. Tramite il tracciamento della posizione Gps dello smartphone, i soccorritori in un lampo sono riusciti a ritrovare la comitiva e a ricondurla nel luogo dove avevano lasciato le auto. (ANSA).