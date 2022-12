Sicurezza: Ascoli, -4% reati ma preoccupa disagio giovanile

Sono diminuiti del 4,10% i reati in provincia di Ascoli Piceno, in particolare i furti che registrano una flessione di quasi il 27%. Sono dati resI noti oggi dal Questore Massimo Modeo nel corso della conferenza stampa di fine anno. Un trend che riguarda anche la diffusione degli stupefacenti con la diminuzione significativa dei sequestri di eroina (-26,69%) e di cocaina (-53,44%).

"La riorganizzazione e la valorizzazione delle risorse interne - ha commentato il Questore - ha permesso il raggiungimento di importanti traguardi nel controllo del territorio e nella gestione dell'ordine pubblico, specie in un anno come il 2022 che ha visto la ripresa a pieno regime delle attività sociali anche con importanti aumenti demografici nell'area rivierasca durante il periodo estivo".

Se c'è preoccupazione, è per un fenomeno di disagio giovanile che si è manifestato in provincia attraverso risse e liti.

"Fenomeni che dobbiamo tenere sotto controllo e sui quali siamo intervenuti con decisione individuando piccole gang e singoli soggetti che hanno arrecato problemi sia ad Ascoli che a San Benedetto del Tronto in particolare" ha aggiunto Modeo, ricordando anche l'impegno della Polizia di Stato nel sensibilizzare i gestori dei locali della movida a mettere anche loro in atto, responsabilmente, misure a contrasto di episodi di violenza e intolleranza, che avvengono specialmente sulla costa in estate.

In questo contesto sono stati individuati e denunciati a piede libero i presunti responsabili di una violenza sessuale di gruppo avvenuta in un locale di San Benedetto lo scorso luglio, quasi tutti originari dell'Abruzzo, alcuni dei quali minorenni.

"Abbiamo risposto con un inedito ed importante rafforzamento degli uffici territoriali litoranei durante il periodo estivo.

Grazie alla continua analisi del territorio e alla conseguente rimodulazione dei servizi di polizia - ha concluso il questore di Ascoli - è stato possibile garantire alti livelli di sicurezza e consentire ai cittadini di godere della magnifica realtà turistica territoriale". (ANSA).