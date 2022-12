Natale: Gdf, stop a 176mila addobbi non sicuri Pesaro Urbino

(ANSA) - PESARO, 28 DIC - Nel solo mese di dicembre la Guardia di finanza di Pesaro Urbino ha sequestrato 176mila prodotti fra addobbi natalizi, cancelleria, materiale di ferramenta e da merceria: materiale risultato non conforme alle norme in quanto privo dell'obbligatoria indicazione della denominazione legale o merceologica, della prescritta indicazione del produttore o dell'importatore, del Paese di origine (nel caso di prodotti provenienti fuori UE), dell'eventuale presenza di materiali o sostanze che possono arrecare danno all'uomo e/o all'ambiente.

I prodotti messi sotto sigillo sono considerati potenzialmente pericolosi per la salute dei consumatori e dunque ritirati dal mercato. I responsabili sono stati segnalati alla Camera di Commercio per definire sanzioni amministrative complessive che prevedono sanzioni pecuniarie anche fino a 25.800 euro. (ANSA).