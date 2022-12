Maltempo: Rotary, a Caritas Senigallia "Paul Harris Fellow"

(ANSA) - SENIGALLIA, 28 DIC - Il Rotary club ha conferito alla fondazione Caritas onlus di Senigallia (Ancona) il "Paul Harris Fellow", la più alta onorificenza rotariana. Il riconoscimento, consegnato al direttore Giovanni Bomprezzi, nasce per l'impegno durante l'alluvione dello scorso 15 settembre che ha sconvolto la spiaggia di velluto, così come già fatto nell'emergenza del 3 maggio 2014, quando il fiume Misa esondò allagando i quartieri a sud del centro storico.

Il presidente del club locale Rotary Giovanni Consalvo Traina ha ricordato gli interventi durante i recenti eventi alluvionali quando la Caritas si è fatta carico dell'accoglienza dei primi sfollati al seminario vescovile oltre che dell'organizzazione del lavoro di circa 2000 volontari da ogni parte d'Italia.

Intenso anche il lavoro quotidiano dei tanti volontari che supportano le famiglie in difficoltà, si occupano dell'accoglienza di donne e minori, dell'ascolto, preparano pasti caldi e forniscono il vestiario. La Caritas senigalliese ha all'attivo anche varie iniziative di reinserimento sociale e lavorativo e fa parte del progetto Sai - Sistema Accoglienza Integrazione per la tutela dei rifugiati e richiedenti asilo, attivato anche recentemente con l'emergenza legata alla guerra in Ucraina. (ANSA).