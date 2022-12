Esplode capanno nel Fermano, un ferito

Un giovane di 18 anni è rimasto ustionato gravemente, al volto e al petto, a causa di un'esplosione che ha semidistrutto un capanno in contrada Vetice a Montefortino (Fermo). Secondo quanto riferiscono oggi i media locali, la struttura, in acciaio e legno, adibita a deposito attrezzi e altro materiale, si trova in aperta campagna, ma nei pressi di un'abitazione. Sul luogo è arrivata un'ambulanza del 118: dopo le prime cure il ferito è stato trasportato in eliambulanza all'ospedale di Torrette di Ancona. Da Amandola sono intervenuti anche i vigili del fuoco, coordinati dal funzionario di servizio giunto dalla sede centrale, e i carabinieri. In corso accertamenti sulle cause dell'esplosione che ha distrutto il tetto in legno e perlinato e una parete del capanno. (ANSA).