Senza fissa dimora si aggira vicino binari, salvato da polizia

(ANSA) - PORTO SANT'ELPIDIO, 27 DIC - Nel primo pomeriggio del giorno di Santo Stefano, i poliziotti della Volante hanno salvato un 53enne senza fissa dimora che si aggirava, ubriaco e barcollante nei pressi del binari ferroviari a Porto Sant'Elpidio, all'altezza di via Mazzini. La presenza dell'uomo era stata segnalata alla Sala Operativa della Questura di Fermo.

Gli agenti della Squadra Volante, giunti immediatamente sul posto utilizzando i segnali acustici e visivi di emergenza, hanno avvisato un uomo, che camminava barcollando pericolosamente accanto ai binari. Gli agenti, tramite la sala operativa, hanno chiesto l'immediata interruzione della circolazione dei treni nel tratto di linea ferroviaria interessato e, scavalcando la rete di ferro che separa la sede ferroviaria dal parcheggio adiacente, hanno cercato di convincere l'uomo, un 53enne marocchino, ad allontanarsi dalla linea ferrata dove, tra l'altro, in quel momento, transitavano anche treni ad alta velocità. A causa del suo stato confusionale e di alterazione psicofisica dovuto all'abuso di alcol, il 53enne non collaborava, cosicché gli agenti, temendo il peggio, hanno appoggiato una scala al di là della rete di ferro. Solo così riuscivano a fargli scavalcare l'inferriata ed a portalo in sicurezza. Scampato il pericolo, l'uomo è stati affidato alla Croce Verde di Porto Sant'Elpidio, nel frattempo allertata e fatta giungere sul posto, che provvedeva alle cure necessarie.

