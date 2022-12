Amb. Greganti, in Iraq l'Italia c'è con militari, economia, cultura

(ANSA) - MONTEMARCIANO, 27 DIC - "E' da un anno che sono in Iraq, la situazione politica è molto migliorata rispetto al passato, se non si sente nelle notizie vuol dire che è un buon segno". Lo ha detto l'ambasciatore italiano in Iraq Maurizio Greganti, durante un incontro con Giunta comunale, consiglio e cittadini a Montemarciano (Ancona), dove il diplomatico, nato a Senigallia, ha trascorso l'infanzia.

"Noi abbiamo una presenza militare molto importante, dalla caduta di Saddam Hussein a oggi, contro il terrorismo, la lotta all'Isis, c'è la missione della Nato con l'Italia al comando" ha aggiunto. Greganti ha parlato anche della presenza economica e imprenditoriale italiana in Iraq, a cominciare dall'Eni che gestisce un giacimento petrolifero nel sud del Paese. E in Iraq ci sono oltre 20 missioni archeologiche e culturali italiane. In Ambasciata sono impiegate circa 50 persone, oltre a tutto il personale della sicurezza: qui Greganti rimarrà altri due anni ma ha promesso ai concittadini che "ci rivedremo ancora".

L'incontro è legato al fatto che il diplomatico ha trascorso le festività natalizie in famiglia. La cerimonia anticipa il conferimento della cittadinanza onoraria. A Greganti il vicesindaco Andrea Tittarelli ha consegnato una pergamena e un libro fotografico sulla storia di Montemarciano. Nella pergamena si legge dell'"orgoglio che un montemarcianese ricopra un incarico così importante in quella culla della civiltà che oggi rappresenta una delle aree del mondo più delicate" e della "certezza che le sue capacità umane e professionali siano un prezioso supporto al servizio dello Stato e della pace".

"Sono veramente commosso ed emozionato per questo saluto e omaggio - ha detto l'ambasciatore -, perché per me questa è casa, qui ho la mia famiglia e i miei amici. Questa è la mia terra, sono rimasto legatissimo a Montemarciano e alle Marche prima dell'avvio di questa vita complessa in giro per il mondo".

