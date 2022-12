Natale: auguri della polizia alla mensa della Caritas di Ancona

(ANSA) - ANCONA, 26 DIC - Anche nel giorno di Natale la Polizia di Stato ha voluto farsi testimone della vicinanza e della prossimità in cui è quotidianamente impegnata. Una piccola delegazione, alla presenza dell'arcivescovo Angelo Spina, si è recata presso la Mensa della Caritas Diocesana per portare gli auguri di buon Natale a tutti coloro che ogni giorno lavorano per assicurare un pasto a chi è meno fortunato e vive momenti di difficoltà. Il periodo post pandemico, il complesso momento storico che si sta vivendo rendono affollato il bacino di utenza della mensa, dove si recano sempre più persone, confidando nella certezza di poter trovare cibo e sostegno. Gli operatori della Polizia di Stato hanno portato in dono una stella di Natale, che accompagnerà gli ospiti della mensa nei prossimi giorni di festa. "Un piccolo gesto di vicinanza e di sostegno da parte delle Donne e degli Uomini della Polizia di Stato per chi è in difficoltà e per tutti coloro che li aiutano ad avere speranza e a guardare avanti .Un momento di grande consapevolezza", il commento del questore Cesare Capocasa. (ANSA).