Acqua: rotta pompa sorgente, disagi in provincia di Ascoli

(ANSA) - ASCOLI PICENO, 26 DIC - Disagi importanti per l'approvvigionamento idrico in provincia di Ascoli Piceno a causa della rottura di uno dei pozzi della sorgente di Capodacqua nel territorio di Arquata del Tronto, che ha costretto la Ciip Vettore a ripristinare le chiusure notturne dei serbatoi in molti Comuni che era stata sospesa nei giorni di Natale e Capodanno. Il danno è avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri, causando un a perdita di circa 70/80 litri di acqua al secondo in tutta la rete idrica. I disagi maggiori si registrano nelle zone più alte dei Comuni di Castorano, Monteprandone e Acquaviva Picena dove sono state messe a disposizione autobotti per l'approvvigionamento. Gli operai della Ciip e di una ditta esterna sono all'opera da ieri per rimuovere la pompa danneggiata e per sostituirla con una nuova. Un lavoro che la direzione Ciip spera di completare entro la tarda serata di oggi. (ANSA).