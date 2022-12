Ad Ascoli inaugurato primo appartamento 'Dopo di noi'

(ANSA) - ASCOLI PICENO, 24 DIC - Inaugurato oggi ad Ascoli Piceno il primo appartamento del progetto pilota "Dopo di Noi" voluto dall'amministrazione comunale per favorire l'esperienza della convivenza fra persone alle prese con varie fragilità. "È qui che alloggeranno Nazzareno, Nando e Marco, tre ragazzi con disabilità che potranno fruire di una struttura con servizi garantiti, per trascorrere una vita in autonomia ma anche in reciproca compagnia" commenta il sindaco di Ascoli Marco Fioravanti, aggiungendo che "nei prossimi mesi consegneremo le chiavi di altri tre appartamenti, per implementare ulteriormente le tante iniziative che stiamo mettendo in campo a sostegno delle persone più fragili". Dal primo cittadino ascolano l'augurio a questo persone che stanno intraprendendo un cammino insieme. "Buon Natale a questi splendidi ragazzi e ai tanti che hanno lavorato al nostro fianco per rendere possibile tutto ciò". L'appartamento è stato benedetto dal vescovo di Ascoli Gianpiero Palmieri. (ANSA).