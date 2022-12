Ad Ancona 'Carmen' tra lirica e teatro il 5 gennaio 2023

(ANSA) - ANCONA, 24 DIC - Una Carmen che dalle pieghe della partitura di Bizet (1838-1875) offre agli spettatori un quadro inedito dell'anima dei personaggi, e dà a Don José la parola per spiegare pentito il femminicidio da lui commesso. Questo il senso della 'nuova' versione di Carmen, a metà tra lirica e teatro, che andrà in scena il 5 gennaio prossimo al Teatro Sperimentale di Ancona a cura dell'Associazione Villa InCanto e degli 'Amici della Lirica Franco Corelli', col contributo dell'assessorato alla Cultura del Comune di Ancona. "Spesso - ha detto in un incontro stampa Riccardo Serenelli, pianista, direttore d'orchestra e scrittore dei testi di Carmen - i giovani spettatori che assistono ad un'opera senza conoscerne la storia non riescono a capirla. Di qui la necessità di una narrazione che spieghi i personaggi, che vengono poi identificati ciascuno da una musica specifica. Carmen con una musica tzigana perché è una zingara, Micaela, giovane pura tutta casa e chiesa, con una melodia quasi angelica, Don José con una musica che evoca il fato e il torero Escamillo con quella della corrida". Gli eventi della Carmen originale che vedono la protagonista sedurre Don José, spingerlo ad abbandonare la fidanzata e la carriera militare per seguirla, salvo poi sostituirlo col più eccitante Escamillo ed essere uccisa dal suo ex amante per non rinunciare alla libertà di scegliere, non cambiano. Cambia il modo di raccontarli a partire dalla prigione in cui Don Josè è rinchiuso all'inizio dello spettacolo e ripercorre a ritroso la vicenda del femminicidio, che non lo assolve, ma ne svela i contorni, 'perché il compito del teatro non è quello di dare giudizi - ha commentato Serenelli - ma di suscitare riflessioni'. Protagonista di questo racconto sarà l'attore e doppiatore (tra l'altro di Alec Baldwin, Matt Dillon e Steven Seagal) Luca Violini, che oggi ha osservato come il gesto di Carmen rimandi a quello delle giovani iraniane uccise per affermare la loro libertà di scegliere. I cantanti saranno invece Jonaina Salvador, Dario Ricchizzi, Martina Malatini, Giulio Boschetti. La parte musicale è affidata a Serenelli (piano e direzione), Marco Santini (violino) e Roberto Lucanero (fisarmonica). (ANSA).