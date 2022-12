Natale: calciatori Ascoli cantano The sound of silence in video

(ANSA) - ASCOLI PICENO, 23 DIC - Come da tradizione, anche quest'anno i calciatori dell'Ascoli Calcio hanno rivolto gli auguri di buone feste ai tifosi attraverso il classico video di Natale.

La canzone scelta è The sound of silence del duo Simon & Garfunkel, una canzone senza tempo, manifesto dell'incomunicabilità e della rassegnazione, che l'Ascoli Calcio ha voluto prendere come spunto per augurare a tutti i sostenitori bianconeri un Natale e un 2023 di reazione e aiuto reciproco, un invito a rompere "il suono del silenzio" e a connettersi gli uni con gli altri. Un messaggio che sprona ad uscire dalla propria sordità mentale e a tornare a comunicare, a sperare, a reagire. "The sound of silence" racconta, fra metafore e allegoria, con un gioco di luci ed ombre, la distanza che c'è fra le persone, nonostante la vicinanza fisica. La canzone, nel finale, lascia spazio alla speranza, quella speranza che il video dell'Ascoli Calcio ha voluto amplificare e "illuminare" con l'ausilio della piccola Cecilia, simbolo delle nuove generazioni. All'interno del videoclip il messaggio del capitano Federico Dionisi e gli auguri dei calciatori, ciascuno nella propria lingua. Palcoscenico del video di Natale 2022 la splendida e sempre caratteristica città di Ascoli Piceno, illuminata a festa.