Natale: annullata 38/a edizione del Presepe vivente di Genga

(ANSA) - GENGA (ANCONA), 23 DIC - Annullata la 38/a edizione del Presepe vivente di Genga (Ancona). Motivi legati ai danni dell'alluvione del 15 settembre scorso, alla sicurezza della strada di accesso di Frasassi e per l'aggiornamento del Piano legato alla normativa in vigore sempre sul tema della sicurezza, alla base della decisione comunicata dagli organizzatori di una delle rappresentazioni della Natività più apprezzata nelle Marche e non solo. Il Presepe di Genga è considerato i più grande al mondo per estensione: ben 30mila metri quadri, un percorso che si snoda lungo il costone roccioso della Gola di Frasassi che conduce fino al Santuario di Valadier, con circa 300 figuranti. "Non si farà la nuova edizione - conferma Rosanna Filipponi, componente del comitato organizzatore -. Abbiamo preso questa decisione non certo a cuor leggero. Ma una serie di problemi (danni causati dall'alluvione, difficoltà della strada di Frasassi e l'aggiornamento del Programma relativo alle norme sulla Sicurezza, ci hanno spinti a rinunciare per quest'anno.

Speriamo di ripartire al meglio per il prossimo anno con un'organizzazione più solida e una più proficua collaborazione con gli Enti coinvolti", conclude. Non è la prima volta, nel corso degli ultimi anni, che viene annullato il Presepe vivente a Genga. Terremoto, maltempo, Covid-19 e, ora, un mix fra problemi legati alla sicurezza e alla burocrazia. Un'attrazione di fama nazionale per l'entroterra anconetano che si è deciso di rinviare al prossimo anni. Negli anni oltre 400mila persone sono venute a Genga, anche da fuori regione, per assistere alla Natività e magari visitare le vicine Grotte di Frasassi. Ora, salvo inprevisti, l'appuntamento è rinviato al 2023 (ANSA).