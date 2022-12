Bilancio positivo primo anno Poliziotti Prossimità ad Ancona

(ANSA) - ANCONA, 22 DIC - Bilancio positivo per il primo anno del servizio del Poliziotto di Prossimità . La disponibilità ed efficacia del dialogo con cittadini ed esercenti, costituisce sicuramente lo strumento più rapido di conoscenza delle problematiche, che quotidianamente vivono i quartieri cittadini, dal Centro al Piano, dalle Grazie a Brecce Bianche, spiega la Questura in una nota. Nel corso dell'anno che va a concludersi, Mattia ed Eleonora, come ormai li conoscono i cittadini anconetani, sono riusciti ad incontrare tutti i negozianti.

Tantissime le segnalazioni ricevute e trasmesse dai Poliziotti di Prossimità agli uffici competenti consentendo di intervenire in modo diretto a rimuovere alcune difficoltà illustrate da residenti e commercianti. Le segnalazioni pervenute continuano ad essere annotate in apposite schede informative digitali, salvate nella rete locale di cellulari e tablet, che consentono ai poliziotti di prossimità di essere sempre aggiornati e tempestivi nei colloqui e negli interventi mirati. Fondamentale anche il rapporto con le Direzioni scolastiche degli Istituti Comprensivi, che hanno ricevuto la visita del Poliziotto di Prossimità. Secondo il questore di Ancona Cesare Capocasa "il Poliziotto di Prossimità rientra tra i dispositivi di sicurezza per prevenire, anticipare gli episodi delittuosi o comunque comportamenti di inciviltà, che incidono negativamente sulla vita urbana e quindi sulla qualità della convivenza civile.

'Esserci sempre ed Esserci prima' è la strategia vincente affinchè le Piazze, i Quartieri cittadini, siano luoghi di socializzazione e non di scontro". (ANSA).