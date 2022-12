Ac Ascoli:si chiude buon2022tra Coppa Teodori e Mille Miglia

(ANSA) - ASCOLI PICENO, 22 DIC - Si è chiusa la stagione sportiva 2022 dell'Automobile Club Ascoli Piceno-Fermo e del Gruppo Sportivo AC Ascoli Piceno. Diversi gli appuntamenti dello staff organizzatore che ha coinvolto decine e decine di piloti dell'ascolano e del fermano in reunion ad Ascoli e Roccafluvione. Presenti i 14 piloti che verranno insigniti del riconoscimento comunale nel Gran Galà dello Sport che si svolgerà domani al Teatro Ventidio Basso di Ascoli Piceno alle ore 20.

Da menzionare il conferimento della Stella d'Argento CONI nazionale a Paolino Teodori, nipote dell'ideatore della cronoscalata, attivo da oltre un ventennio nell'automobilismo, sia come dirigente di associazioni sportive che dirigente federale provinciale e regionale. Teodori è attualmente membro della Sottocommissione Velocità in Salita Acisport.

L'edizione numero 61 della Coppa Teodori di fine giugno, vinta dal fiorentino Simone Faggioli, si è svolta con un ulteriore successo di gradimento per la qualità dell'evento e l'importanza dell'appuntamento valido per la Coppa FIA della Montagna. La prossima 62^ edizione del 16-18 giugno 2023, quando a Colle San Marco si correrà per la 12^ volta per il Campionato Europeo della Montagna, la validità più importante delle cronoscalate internazionali. L'evento sarà la sesta prova sulle 10 di calendario del prossimo Campionato Europeo.

La settimana di metà giugno vedrà nella giornata di mercoledi 14 il ritorno della carovana della Mille Miglia, composta da centinaia di vetture storiche e da competizione, che attraverserà nuovamente le Marche da nord a sud. (ANSA).