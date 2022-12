Sanità:Gimbe, 84,1% risorse Marche ha prodotto servizi cittadini

(ANSA) - ANCONA, 21 DIC - Nelle Marche nel decennio 2010-2019 la percentuale cumulativa degli adempimenti della Regione ai Livelli Essenziali di Assistenza (Lea), ovvero le prestazioni che il Servizio sanitario Nazionale eroga gratuitamente o tramite il pagamento di un ticket, è del 84,1%, la media italiana è 75,7%. Le Marche si posizionano al settimo posto tra le Regioni e Province autonome. E' quanto emerge dal report "Livelli Essenziali di Assistenza: le diseguaglianze regionali in sanità pubblicatodalla Fondazione Gimbe, che ha esaminato i risultati dei monitoraggi annuali del Ministero della Salute relativi al decennio 2010-2019. Per quello che riguarda le Marche, si deduce che il 15,9% delle risorse assegnate alla Regione nel periodo 2010-2019 non ha prodotto servizi per i cittadini, ponendosi comunque sotto la media nazionale (24,3%).

(ANSA).