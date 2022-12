Natale: poliziotti portano doni a bimbi Cardiologia Pediatrica

(ANSA) - ANCONA, 21 DIC - Questa mattina, il portavoce e responsabile delle Relazioni Esterne della Questura di Ancona, Marina Pepe, insieme ad alcuni operatori della Polizia di Stato, travestiti per l'occasione da Babbo Natale e Elfo, con i colleghi del Presidio Fisso della Polizia di Stato presso il nosocomio regionale di Torrette, si sono recati al Reparto di Cardiologia Pediatrica dell'Ospedale Lancisi, per consegnare alcuni doni ai piccoli pazienti. La rappresentanza della Polizia di Stato è stata accolta oltre che dal personale sanitario, da alcuni rappresentanti dell'Associazione " Un battito di Ali", che da tempo è attiva nel sostegno e nell'aiuto ai bambini cardiopatici ed alle loro famiglie. Nel corso della mattinata sono stati consegnate ai giovani pazienti scatole di mattoncini Lego, acquistate grazie alle donazioni del personale della Polizia di Stato della provincia di Ancona e ai ragazzi più grandi gli zaini con il logo della Polizia di Stato. Momenti di piacevole spensieratezza per i bambini ricoverati, grazie alla gag di Babbo Natale e dei suoi aiutanti Elfi. "Un momento di condivisione e solidarietà da parte della Polizia di Stato, con chi, quotidianamente, affronta una grande sfida, con forza, determinazione ed il sorriso sotto la mascherina" il commento del questore di Ancona Cesare Capocasa. (ANSA).