Manovra:Salvini,3,7 mln a Marche per continuità territoriale

ROMA, 21 DIC - Sono stati stanziati nella legge di Bilancio 3,7 milioni annui per il 2023, il 2024 e il 2025 per la continuità territoriale delle Marche. Il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e Trasporti, Mattelo Salvini in una nota esprime "grande soddisfazione" per la decisione raggiunta "grazie al lavoro congiunto tra il Mit e i relatori della legge di Bilanci"