Manovra:Carloni e Marchetti(Lega), ok risorse aeroporto Ancona

(ANSA) - ANCONA, 21 DIC - "Grazie all'impegno di Matteo Salvini, che aveva sbloccato le risorse, e al lavoro portato avanti in Commissione Bilancio, è stato approvato l'emendamento che avevamo presentato con cui si stanziano oltre 3 milioni di euro a compensazione degli oneri di servizio pubblico sui servizi aerei di linea da e per l'aeroporto di Ancona per il 2023. Inoltre, l'ok del DG Move della Comunità Europea autorizza le tratte da e per Roma, Napoli e Milano, fondamentali per il nostro territorio. Senza collegamenti non c'è sviluppo economico: questa decisione rappresenta una incredibile leva per il futuro delle Marche. Una prova di buona politica, frutto del confronto con il presidente Acquaroli e del lavoro del ministro Salvini, con cui abbiamo dato una risposta fondamentale per la continuità territoriale della nostra regione". Lo dichiarano i deputati marchigiani della Lega Mirco Carloni e Riccardo Augusto Marchetti (ANSA).