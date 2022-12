Gdf sequestra quasi 5.000 decori natalizi non sicuri a Tolentino

(ANSA) - CAMERINO, 21 DIC - Nell'ambito dei controlli sulla eventuale commercializzazione di prodotti non sicuri, i militari della Tenenza della Guardia di finanza di Camerino hanno focalizzato l'attenzione sulla merce esposta in vendita presso un esercizio commerciale di Tolentino, individuando, dopo un approfondito esame, oltre 4.800 decori natalizi non conformi agli standard di sicurezza imposti dalla vigente normativa. Il commerciante non è stato in grado di esibire la documentazione attestante l'idoneità dei prodotti, che sono stati quindi sottoposti a sequestro amministrativo per la violazione dell'art. 11 del Codice del Consumo, mentre il titolare è stato segnalato alla locale Camera di Commercio per i provvedimenti di competenza sotto il profilo amministrativo.

Sempre a cura delle Fiamme Gialle della Tenenza di Camerino saranno, inoltre, esperiti i conseguenti accertamenti per verificare eventuali profili di irregolarità anche dal punto di vista fiscale. (ANSA).