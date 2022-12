Maltempo: raccolta fondi Legacoop Marche per 11 imprese colpite

(ANSA) - ANCONA, 20 DIC - Legacoop Marche ha raccolto e consegnato un contributo di solidarietà per complessivi 12mila euro a 11 imprese cooperative e delle province di Ancona e Pesaro Urbino colpite dall'alluvione di metà settembre. La somma dovrà contribuire a risanare i danni subiti dalle aziende.

"Siamo parte di un sistema, quello cooperativo, che ha nella solidarietà uno dei suoi valori fondanti - ha detto Gianfranco Alleruzzo, presidente di Legacoop Marche, durante la consegna delle somme nella direzione regionale -. Fin da subito, ci siamo attivati per capire come supportare le imprese colpite dall'alluvione nella fase dell'emergenza e ora, insieme a Legacoop nazionale, Coopfond e alle altre cooperative che hanno voluto contribuire, abbiamo promosso questa raccolta fondi.

Questo perché siamo un sistema nel quale, quando qualcuno è in difficoltà, ci si aiuta sempre". Le 11 cooperative, che hanno subito danni alle strutture nei territori, sono: La Terra e il Cielo di Arcevia; Associazione produttori pesca Misa, Cirte, Coop Servizi, Edra, Il volo dei gabbiani, H Muta, Progei-Progetto gestione inserimento lavorativo di Senigallia; Stalla San Fortunato di Serra de' Conti; Opera di Urbino e Cooss Marche di Ancona. (ANSA).