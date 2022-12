Maltempo: primi bonifici per tre mesi di Cas a Senigallia

(ANSA) - SENIGALLIA, 20 DIC - Disposti i primi bonifici per le famiglie alluvionate di Senigallia (Ancona) che hanno dovuto abbandonare la propria abitazione. Dopo lo stanziamento da parte del Governo nazionale di 400 milioni di euro per affrontare le conseguenze dell'alluvione del 15 settembre scorso, le risorse sono state girate ai Comuni che stanno provvedendo ai primi pagamenti. L'amministrazione comunale senigalliese ha inviato in tesoreria i mandati di pagamento a favore delle famiglie che beneficiano del contributo di autonoma sistemazione (Cas).

Verranno accreditate tre mensilità: 1.200 euro per le famiglie composte da un unico componente, 1.500 euro per le famiglie composte da due componenti, 2.100 euro per le famiglie composte da tre componenti, 2.400 euro per le famiglie composte da 4 componenti, 2.700 euro per le famiglie composte da 5 o più componenti, oltre 600 euro per ogni componente di età superiore ai 65 anni, portatore di handicap o disabile oltre il 67%. Non tutte le famiglie, però, riceveranno subito il contributo Cas: è in corso la ricognizione di quei nuclei che sono già rientrati nelle loro case. Solo dopo la certificazione della salubrità degli ambienti si potrà procedere alla revoca dell'ordinanza sindacale di sgombero e quindi al conteggio delle mensilità spettanti del Cas. Soddisfatta l'amministrazione guidata dal sindaco Massimo Olivetti che aveva puntato a liquidare le somme entro natale. (ANSA).