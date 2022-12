Crolla quercia in strada di campagna, ferito 16enne su apecar

(ANSA) - CORINALDO, 20 DIC - Una grossa quercia è crollata a terra questa mattina a Corinaldo (Ancona), finendo su un motocarro in transito e ferendo un ragazzo di 16 anni che era a bordo del mezzo. E' successo poco prima delle 8 a Corinaldo, in via dell'Incancellata, strada di campagna che collega Corinaldo con Trecastelli. L'albero si è abbattuto su un Apecarr con a bordo il 16enne, cha riportato alcune ferite, ma che non è in pericolo di vita. È stato portato in ospedale a Senigallia. Sul posto l'ambulanza, i carabinieri per i rilievi e i vigili del fuoco per la rimozione della grossa pianta che ha bloccato per ore completamente il transito sulla viabilità secondaria corinaldese. L'intervento di rimozione dell'albero è ancora in corso. Nei giorni scorsi un'altra quercia, probabilmente la seguito del maltempo recente, era caduta nel giardino di un'abitazione sempre a Corinaldo, senza colpire nessuno degli abitanti né l'edificio. (ANSA).