Terremoto: Montaruli,giorno importante per Camerino e Università

(ANSA) - CAMERINO, 19 DIC - "È una giornata importante Camerino, per l'Italia e per l'università italiana": così la sottosegretaria al Ministero dell'Università e della ricerca, Augusta Montaruli, ha commentato l'inaugurazione della ristrutturazione del collegio Bongiovanni, oggi ribattezzato Residence Next Generation di Camerino. "Essere qua a Camerino oggi è un dovere, è la prima riapertura importante del centro storico", ha aggiunto la sottosegretaria. "Le istituzioni devono essere presenti per far ritornare, per quanto possibile, l'entusiasmo e ricominciare a pensare al ripopolamento del centro storico", ha detto ancora. "E noi siamo qui per dire che le istituzioni ci sono e sono al fianco dell'Università e di tutti coloro vogliono partecipare in maniera costruttiva a questo momento", ha sottolineato Montaruli. Che ha dato la propria disponibile ad accogliere "le richieste, di nostra competenza, che sono pervenute al Ministero e sono disposta fin da subito - ha concluso - a lavorare per il potenziamento di Unicam". (ANSA).