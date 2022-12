Terremoto: Legnini, Testo Unico per ricostruzione più semplice

(ANSA) - CAMERINO, 19 DIC - È stato presentato a Camerino il Testo unico della ricostruzione post terremoto che raccoglie, in 131 articoli e 15 allegati, oltre 550 disposizioni e 65 allegati contenuti in 61 ordinanze, che vengono contestualmente abrogate, ed è accompagnato da un'ampia relazione illustrativa per agevolarne la lettura. Il Testo unico, ha spiegato il commissario straordinario Giovanni Legnini, "non si limita a riorganizzare e ridefinire la normativa esistente, stratificatasi nel tempo, ma introduce alcune novità importanti che rendono la ricostruzione post sisma 2016 più semplice, attenta alle caratteristiche e del territorio, più facile da realizzare, più vicina ai cittadini". Il nuovo Testo entrerà in vigore il primo gennaio 2023, insieme alla piattaforma telematica Gedisi per la gestione delle pratiche di ricostruzione, e si applicherà a tutte le richieste di contributo presentate dopo quella data, e su richiesta dei titolari, a quelle già presentate, ma non ancora giunte al decreto di concessione. "E' la prima volta che in una ricostruzione di grande portata viene condotta una revisione e una riarticolazione di tutte le norme vigenti in un unico corpo normativo, impostato per raccogliere organicamente e direttamente eventuali futuri adattamenti e modifiche", hanno sottolineato Legnini e il presidente della Regione Marche, Francesco Acquaroli, Tra i principi che spiccano nel Testo unico, c'è quello che recita come "la ricostruzione è retta dai principi di speditezza e semplificazione amministrativa, nonché di legalità, imparzialità, efficienza, economicità, partecipazione e trasparenza dell'azione amministrativa".

Perseguendo così "le finalità sociali della messa in sicurezza degli edifici e del territorio, dello sviluppo economico sostenibile, dell'economia circolare, della connessione digitale, dell'attrattività abitativa dei comuni delle aree interne" ed "i valori della conservazione delle identità paesaggistiche, storiche e artistiche dei luoghi e delle innovazioni finalizzate alla promozione della qualità architettonica". (ANSA).