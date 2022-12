Natale:fondo solidarietà Confindustria-sindacati per alluvionati

(ANSA) - ANCONA, 18 DIC - Confindustria Marche, Cgil Marche, Cisl Marche e Uil Marche hanno sottoscritto nei giorni scorsi un Protocollo d'intesa con il quale hanno deciso congiuntamente di sostenere un impegno di solidarietà a favore dei territori, delle popolazioni e delle attività produttive delle Marche gravemente colpite dall'alluvione del settembre 2022. E' stato attivato un Fondo nel quale confluiranno i contributi versati dai lavoratori e dalle imprese nell'apposito conto corrente bancario aperto congiuntamente.

In analogia con precedenti interventi attivati a livello nazionale a fronte di calamità, è stata lanciata una sottoscrizione volontaria tra tutti i lavoratori e le imprese aderenti al Sistema Confindustriale delle Marche. I fondi raccolti saranno destinati a finanziare progetti individuati congiuntamente da appositi comitati paritetici costituiti dai sottoscrittori. La trattenuta da effettuare sarà pari all'equivalente di un'ora di lavoro (importo lordo in busta) da dedurre, secondo i divisori contrattuali, dall'importo netto mensile spettante al lavoratore nella busta paga successiva a quella della raccolta della delega debitamente sottoscritta. Le aziende sono invitate, a loro volta, a devolvere un loro contributo almeno equivalente a quello trattenuto ai lavoratori.

I contributi delle aziende e dei lavoratori dovranno essere insieme versati nel conto corrente bancario n. 1000/00192316 intestato a "Confindustria Marche federazione regionale degli industriali - Cgil - Cisl - Uil marche un Natale di solidarietà" presso Banca Intesa Sanpaolo - filiale 55000 filiale accentrata iban it19 n030 6909 6061 0000 0192 316. In base al protocollo siglato da Confindustria Marche e sindacati la raccolta dei contributi terminerà entro il 28 febbraio 2023. (ANSA).