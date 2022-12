Abusi e lesioni su ex ragazza, domiciliari con 'braccialetto'

(ANSA) - ANCONA, 18 DIC - Un 40enne è accusato di violenza sessuale e lesioni ai danni di una 20enne, con la quale aveva avuto una breve relazione l'estate scorsa, alla quale avrebbe estorto anche denaro. L'indagine, eseguita dalla Squadra Mobile di Ancona, coordinata dalla Procura di Ancona, ha portato all'esecuzione nei confronti del 40enne della misura cautelare, disposta dal gip, degli arresti domiciliari con applicazione del braccialetto elettronico.

Il 40enne, per l'accusa, dopo la fine della relazione si sarebbe fatto dare somme di denaro e, in una circostanza, avrebbe abusato della giovane che ha però trovato la forza di denunciare quanto le stava accadendo dando il via alle alle indagini culminate con gli arresti domiciliari per il pericolo di reiterazione del reato.

"Continua la mattanza domestica che ci restituisce una società incapace di liberare le Donne dal loro inferno privato.

- commenta il Questore Ancona, Cesare Capocasa - La battaglia deve essere affrontata prima di tutto con la forza della Cultura, che sia cioè più forte dell'indifferenza, dell'intolleranza, dell'ignoranza dettata dal pregiudizio. Il percorso è ancora lungo ma se procediamo insieme ogni giorno, con stessa intensità, stesso impegno e coinvolgimento emotivo, l'eliminazione della violenza contro le Donne passerà da ambizioso proposito a realtà concreta". (ANSA).