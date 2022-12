Covid: nelle Marche -31 ricoveri in una settimana, 16 decessi

(ANSA) - ANCONA, 16 DIC - Ricoveri legati al covid in calo nelle Marche: -31 in una settimana. I pazienti negli ospedali marchigiani sono complessivamente 211: 4 in terapia intensiva, 2 in semi intensiva, 205 in reparti non intensivi. Ci sono inoltre 25 persone in osservazione nei pronto soccorso. negli ultimi 7 giorni sono stati refertati 16 decessi, che fanno salire il totale delle vittime a 4.242 dall'inizio della pandemia. Sono invece 6.701 i nuovi casi rilevati in una settimana, su 12.065 tamponi analizzati. 4.242 decessi dall'inizio dell'emergenza pandemica. Scende l'incidenza, da 470,08 a 445,55 su 100mila abitanti. (ANSA).