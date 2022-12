I cluster vogliono guidare l'innovazione nelle Marche

(ANSA) - ANCONA, 15 DIC - Sostenibilità, innovazione e efficienza energetica, sono stati i temi al centro del Cluster Day, la giornata promossa ad Ancona, presso gli spazi MaSMo, dalla Fondazione Cluster Marche e dal sistema dei Cluster Tecnologici delle Marche. Un confronto nel corso del quale da più parti è stata sottolineata da più parti la necessità di portare innovazione nel sistema imprenditoriale marchigiano per rilanciare il sistema economico. "Cerchiamo di rivitalizzare il sistema dei cluster marchigiani, nati 10 anni fa per unire sotto lo stesso 'cappello' le aziende, gli enti di ricerca e le associazioni di categoria, con l'ottica di favorire l'innovazione" nei quattro settori del cluster: Manufacturing, Agrifood, Made in Italy ed E-Living (domotica) ha spiegato Mauro Castello, presidente della Fondazione Cluster Marche e manager Elica.

In vista della nuova programmazione regionale l'appello della Fondazione Cluster alla Regione Marche è quello ad "avviare un confronto con l'ente. Proponiamo il cluster come soggetto facilitatore nell'attuazione della nuova strategia S3, la strategia di innovazione che guiderà la programmazione dei progetti finanziati per il prossimo settennato nell'ambito delle Marche, e intendiamo portare le istanze e il patrimonio delle imprese marchigiane verso i cluster nazionali e verso la progettazione europea".

"Siamo stati coinvolti nella redazione del piano S3 regionale - ha spiegato Caastello - e adesso speriamo di poter essere agenti aggregatori ed attuatori". Del sistema cluster fanno parte 180 imprese marchigiane, le quattro Università (Politecnica delle Marche di Ancona, Camerino, Urbino, Macerata), gli enti di ricerca e le associazioni di categoria. Una rete nata per creare una filiera utile a potenziare l'innovazione attraverso lo sviluppo di attività di ricerca comuni e il trasferimento tecnologico che sono la sfida principale del sistema imprenditoriale. Ai quattro cluster recentemente si è aggiunto anche Exploore Marche, per promuovere la nascita di una filiera aerospaziale nelle Marche. (ANSA).