Su A14 tamponamento tra 2 camion, muore autista

(ANSA) - ANCONA, 14 DIC - Il conducente di un mezzo pesante è morto in un incidente avvenuto lungo l'autostrada A14, al km 302,7 tra San Benedetto del Tronto e Grottammare (Ascoli Piceno) che ha visto coinvolti due camion. L'incidente è avvenuto in corrispondenza della coda formatasi a causa di un precedente incidente al km 307, "dove era presente uno scambio di carreggiata per un cantiere correttamente installato e segnalato" precisa Autostrade per l'Italia. Uno dei due mezzi era in coda, nella corsia di marcia, quando l'altro lo ha violentemente tamponato da dietro: l'autista di quest'ultimo, un uomo di 61 anni, è morto a causa dell'impatto. Sul luogo sono intervenuti i Vigili del Fuoco, i soccorsi meccanici e sanitari, le pattuglie della Polizia Stradale ed il personale della Direzione di Tronco di Pescara di Autostrade per l'Italia.

Chiuso per circa due ore il tratto Grottammare-San Benedetto del Tronto in direzione Pescara con la formazione di chilometri di coda in entrambe le direzioni. Il traffico diretto a sud, in uscita a Grottammare con rientro a San Benedetto si è riversato sulla SS16, creando ulteriori disagi. Alla riapertura del tratto, c'erano file per circa 6 km in entrambe le direzioni.

