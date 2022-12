Pnrr: 2 milioni di euro per scogliere a Marina Palmense di Fermo

(ANSA) - ANCONA, 14 DIC - Altri fondi Pnrr per Fermo: due milioni di euro sono stati riconosciuti con decreto del Capo Dipartimento della Protezione Civile alla città nell'ambito del progetto sulle "Misure per la riduzione del rischio di alluvione e del rischio idrogeologico". In particolare a Fermo, che fa parte dell'elenco dei 9 interventi presentato dalla Regione Marche, i fondi vengono attribuiti per la trasformazione di 6 scogliere sommerse in scogliere emerse nella zona nord di Marina Palmense e di riprofilatura di quelle esistenti.

In questi ultimi anni gli interventi di difesa costiera e contro l'erosione nella città di Fermo sia a nord che a sud sono stati diversi, sia sul litorale sud a Marina Palmense, con un intervento per proteggere la costa e le infrastrutture con scogliere a mare, per cui nel 2018 era stata sottoscritta una convenzione fra Comune di Fermo, Regione Marche e Rete Ferroviaria Italiana che per il litorale nord, con un partenariato con Edison per cui erano state realizzate nuove scogliere emerse nella zona Casabianca-Tre Archi. "Altri fondi Pnrr per la nostra città, per un'azione che va nella direzione della tutela del territorio e della costa. Bisogna però capire - dice il il sindaco Paolo Calcinaro - che i cambiamenti climatici stanno portando ad un'aggressione sempre più forte del mare alle nostre coste, quindi bisogna fare un discorso organico che possa blindare tutta la costa o se si continua così, a tamponi, si rischia di chiudere una falla e di aprirne un'altra.

Inoltre con il caro prezzi servirà ancora un milione per un ulteriore tratto, ma già pensiamo che sia necessario chiedere altre risorse per Casabianca, per il resto di Marina Palmese e per altre situazioni su cui teniamo l'attenzione". Per l'assessore ai Lavori pubblici Ingrid Luciani si tratta: "di un altro progetto la cui bontà e validità vengono premiate con questi fondi che aumentano, nel piano razionale di difesa della nostra costa, le azioni a contrasto dell'erosione, trovando in questo modo ulteriori soluzioni a questo tipo di problematicità.

Un ringraziamento all'Ufficio Tecnico Comunale per la progettazione curata, che ha saputo così intercettare con questa proposta questi nuovi fondi" (ANSA).