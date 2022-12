Nuovo cantiere Wider a Fano sarà operativo da febbraio 2023

(ANSA) - FANO (PESARO URBINO), 14 DIC - Procede la costruzione a Fano (Pesaro Urbino) del nuovo cantiere Wider, pioniere dell'applicazione del sistema di propulsione ibrida seriale sugli yacht di lusso. Con le opere di fondazione quasi completate si prevede che l'area fronte mare di 18mila mq, situata tra il porto antico e quello turistico di Fano, sarà operativa e potrà accogliere la produzione del primo scafo già dal prossimo febbraio. Il primo progetto ad essere assemblato nella nuova struttura, che comprende 350 metri lineari di banchina e un travel lift, sarà il WiderCat 92, primo modello di una serie di catamarani a motore progettata da Luca Dini e dal Centro Stile Wider, equipaggiato con il Sistema Ibrido Seriale Wider e del quale cinque unità sono già state vendute. Il tetto dell'edificio alto 14 metri, progettato dagli architetti fanesi Alessandro Massari e Mauro Cavicchi, sarà coperto da pannelli solari e si prevede che la struttura sarà praticamente autosufficiente grazie all'energia solare. Le pareti esterne saranno in un materiale composito di fibra di bambù e materiale plastico riciclabile al 100%. "Il nuovo cantiere sarà un vero e proprio innovation centre - afferma Marcello Maggi, a capo di W-Fin Sarl, la holding che detiene il 100% del capitale di Wider -. È qui che prenderanno vita tutte le nostre barche del futuro, insieme a nuove tecnologie green e nuove idee provenienti da start-upper, nel pieno rispetto delle tematiche ambientali. In altre parole, un polo di eccellenza non solo per la città di Fano, ma anche per la nautica Italiana". (ANSA).