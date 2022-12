Morto ex presidente del Parco del Conero Mariano Guzzini

(ANSA) - ANCONA, 14 DIC - E' morto oggi ad Ancona, stroncato da un malore per strada, Mariano Guzzini, 79 anni, ex presidente del Parco del Conero dal 1994 al 2003, ed ex presidente della Provincia di Ancona dal 1985 al 1994, nonché storico espoente del Pci (di cui era stato anche segretario), poi del Pds e dei Ds. Guzzini era andato a fare la spesa in via Maratta, quando si è accasciato a terra. Inutili i soccorsi del 118 e della Croce Gialla; Guzzini è stata sottoposto a massaggio cardiaco per 40 minuti. Tra i primi messaggi di cordoglio, quello dell'attuale presidente del Parco del Conero Daniele Silvetti, del consiglio direttito e dello staff dell'ente, che ne ricordano "la grande passione e conoscenza di questa area protetta e del suo patrimonio di biodiversità. Era atteso come invitato all'evento di presentazione della pubblicazione sui 35 anni di attività del Parco del Conero in programma per venerdì 16 dicembre ad Ancona". Giornalista e scrittore, Guzzini aveva pubblicato vari libri con la casa editrice anconetana Affinità Elettive e aveva fondato e diretto varie riviste. la notizia della morte sta avendo vasta eco sui social, con molti commenti da parte di esponenti della sinistra. (ANSA).