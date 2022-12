Intitolata a David Sassoli sala ingresso a Sonosfera a Pesaro

(ANSA) - PESARO, 14 DIC - Pesaro dedica a David Sassoli la sala che introduce l'entrata alla Sonosfera ai Musei Civici. "Un uomo apprezzato per la sua competenza, per la sua serietà, per il suo rigore. Ma al tempo stesso dalla straordinaria umanità, non usuale per chi fa politica. È stato protagonista di una fase storica pazzesca e ha contribuito alla trasformazione, al cambiamento, e allo sviluppo culturale dell'Europa - ha spiegato il sindaco Matteo Ricci, ricordando il Next Generation EU -. Se oggi guardiamo agli investimenti del Pnrr, con tante incognite, ma anche con grande speranza è grazie a persone come lui". David Sassoli ha lasciato un vuoto enorme, "è riuscito a costruire un rapporto profondo con i sindaci, ma anche con tanti cittadini che hanno incontrato il suo sorriso. Nonostante avesse ricoperto incarichi straordinari ha sempre trovato il tempo per visitare la nostra provincia, con la quale aveva un rapporto speciale.

Manca tantissimo" ha sottolineato il sindaco. La Sonosfera venne inaugurata il 6 gennaio 2020 da David Sassoli, nel ruolo di presidente del Parlamento europeo. È il fiore all'occhiello di Pesaro Città Creativa Unesco della Musica, uno dei simboli della Capitale Italiana della Cultura 2024. Si tratta di un unicum mondiale: un anfiteatro tecnologico per l'ascolto profondo di ecosistemi e musica che nel 2014 ha ottenuto il brevetto internazionale ad opera dell'ideatore David Monacchi, professore del Conservatorio Rossini. La struttura a doppia cavea è costruita per essere acusticamente perfetta. Il suono proviene da 45 altoparlanti che si combinano creando un campo sonoro sferico molto prossimo alla realtà. Gli spettrogrammi del suono e i contenuti audiovisivi sono proiettati a 360 gradi, generando un'esperienza di immersione in un panorama sonoro e visivo. L'intitolazione con l'apposizione di una targa, è avvenuta alla presenza di Alessandra Vittorini, moglie di David Sassoli, e di David Monacchi ideatore del progetto. (ANSA).