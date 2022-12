Anas: collegamento porto Ancona-grande viabilità opera 'sociale'

(ANSA) - ANCONA, 14 DIC - Risolvere il nodo del Porto di Ancona e il traffico da esso generato, ripensando i rapporti tra tra porto, ferrovia e la viabilità statale e da qui a quella autostradale, alleggerire la rete urbana del traffico pesante, migliorare la qualità della vita dei residenti del quartiere di Torrette ad Ancona (dove si trova anche l'ospedale regionale) grazie alla diminuzione di emissioni di Co2. Sono i benefici attesi dal collegamento tra il porto di Ancona e la grande viabilità, uno dei due grandi progetti Anas che riguardano il capoluogo marchigiano (l'altro è il raddoppio della SS16 a 4 corsie). Se ne è parlato durante il webinar "La sostenibilità di fa strada nelle Marche. Anas all'ascolto dei territori" realizzato in collaborazione con ANSA. "L'intervento - ha spiegato Paolo Testaguzza, responsabile territoriale Anas Marche e commissario straordinario dell'opera - riguarda la realizzazione di una nuova strada di 3,3 km, tra il porto di Ancona e la SS16 Adriatica, con innesto in rotatoria all'altezza della frazione di Torrette, dove Anas sta appunto realizzando il raddoppio dell'Adriatica. La strada sarà a 2 corsie (una per senso di marcia) e non sono previsti accessi laterali all'infrastruttura ,pertanto il collegamento al Porto dalla rotatoria di Torrette sulla SS16 ammodernata a 4 corsie sarà diretto: considerando la velocità di progetto di 90km/h, gli utenti raggiungeranno la destinazione in circa 3 minuti.

L'importo complessivo aggiornato a giugno 2022 (Prezzario Anas 2022 Rev.2) della commessa è 157 milioni di euro. L'intervento comporterà anche una riqualificazione del litorale nord attraverso il progetto integrato Anas/Rfi, armonizzando la nuova viabilità statale e comunale con previsione di pista ciclabile, assicurando contestualmente lo sviluppo economico delle attività del porto e suo indotto". Il collegamento del porto alla grande viabilità - ha sottolineato l'assessore ai Trasporti del Comune di Ancona Ida Simonella - "ha un valore non solo logistico, ma sociale (il miglioramento delle condizioni del quartiere di Torrette, l'alleggerimento del traffico cittadino), ma anche di coesione territoriale e, ovviamente, anche economico". Un ragionamento condiviso anche dal presidente dell'Autorità di sistema portuale del mare Adriatico centrale Vincenzo Garofalo, che ha indicato il vantaggio "anche competitivo" per lo scalo che ha traffici merci e passeggeri a livello internazionale: "nei mesi estivi arriviamo a 200mila automezzi di turisti in imbarco e sbarco dai traghetti". Garofalo ha parlato anche delle possibilità di digitalizzare i flussi dei mezzi in transito nello scalo, con sistemi di allertamento e messaggistica.

Simonella e Garofalo hanno sottolineato la necessità di "parcheggi cerniera" dove lasciare autoveicoli, leggeri e pesanti, con collegamenti veloci (bus elettrici) con il centro città. Un'ipotesi sulla quale si potrà lavorare con Anas che ha aree potenzialmente disponibili. Gli altri nuovi progetti che riguardano le Marche sono nel Pesarese, dove è in fase di progettazione il completamento della E78, affidato al commissario straordinario, e nell'Ascolano, dove è in corso un importante programma di potenziamento della Salaria da Ascoli a Roma, anche questo commissariato. (ANSA).