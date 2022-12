Summer Jamboree resta a Senigallia, dal 29 luglio al 6 agosto

(ANSA) - SENIGALLIA, 13 DIC - Mancano ancora i dettagli ma le caratteristiche salienti ci sono tutte: per Senigallia (Ancona) arriva la conferma che dal 29 luglio al 6 agosto si terrà la nuova edizione del Summer Jamboree. La spiaggia di velluto si conferma la sede del festival internazionale sulla musica e cultura dell'America anni '40 e '50 che approderà sulla costa adriatica con nove giorni di musica e concerti live, balli in piazza, al mare e sotto la rocca roveresca, tra swing e rock'n'roll.

Confermati anche gli eventi che animano la kermesse, come la festa hawaiana, lo show di burlesque, i corsi di danza e spettacoli con artisti di fama internazionale. A condire il tutto, il villaggio con il vintage market, dj set diffusi in varie zone della città, la non stop di tatuaggi alla rotonda e l'esibizione di auto d'epoca pre 1969 in centro storico.

I dettagli dell'evento verranno definiti con la sigla della convenzione per questo e per i prossimi due anni, che doveva essere messa in cassaforte entro novembre: gli organizzatori chiedono circa 915 mila euro all'anno ma l'amministrazione comunale non può superare i 400 mila euro. Politica al lavoro per coinvolgere altri sponsor, oltre alla Regione Marche che già cofinanzia l'evento, come Camera di Commercio e albergatori.

Intanto il Summer Jamboree si prepara per l'edizione sul lago di Lugano, in Svizzera dal 22 al 25 giugno 2023. (ANSA).