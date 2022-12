Forum città Adriatico e Ionio, nuovo presidente è sindaco Fano

(ANSA) - ANCONA, 13 DIC - Rinnovo al vertice per il Forum delle Città dell'Adriatico e dello Ionio (Faic). L'elezione è avvenuta ieri nel corso della 22/a Assemblea generale e il nuovo presidente è il sindaco di Fano (Pesaro Urbino) Massimo Seri, che raccoglie il testimone dal sindaco di Igoumenitsa Ioannis Lolos. Dopo l'elezione Seri ha ringraziato il suo predecessore e il Segretariato, rappresentato dal segretario generale Ida Simonella, assessore del Comune di Ancona.

Il neopresidente ha assicurato il massimo impegno e volontà di allargare la presenza delle Città al Forum, auspicando una piena ripresa degli incontri dal vivo; ha ricordato il ruolo chiave del Faic per implementare la Strategia Ue per la Regione Adriatico-Ionica. Il Forum con le sue attività, in sinergia con gli altri Fora, è uno strumento di cooperazione che riunisce diversi stakeholders dell'area, per dare voce alle Città che ne fanno parte.

Durante l'Assemblea Simonella ha illustrato i prossimi progetti e le azioni che saranno realizzate in sinergia con il Forum delle Camere di Commercio e con UniAdrion, la rete delle Università dell'Adriatico e dello Ionio. Il target principale delle attività sarà quello dei giovani, in linea con quanto già realizzato negli anni precedenti. Sono state inoltre ripercorse le attività condotte dall'Associazione negli ultimi 2 anni, in particolare il progetto Interreg ADRION Facility Point e il progetto AI-NURECC Plus, la partecipazione al 7/o Forum EUSAIR, il supporto alla Città di Durazzo nella riproposizione dei Giochi della Macroregione, con il progetto EUSAIR4YOUTH.

Insieme al sindaco di Fano, sono stati eletti i vicepresidenti, che, anche in questo caso per la prima volta, sono due, nelle persone del Sindaco di Pescara Carlo Masci, e del Sindaco di Bar (Montenegro) Dusan Raicevic. Il Consiglio Direttivo per il biennio 2022-2024 sarà composto da quindici Città, con l'ingresso di Scutari (Albania). I membri saranno: per l'Albania Durazzo e Scutari; per Bosnia e Erzegovina Mostar; per la Croazia Dubrovnik, Ploce, Spalato, Zara; per la Grecia Igoumenitsa, per l'Italia Ancona (Segretariato), Fano (Presidenza), Pescara (Vice-Presidenza) e Vasto; per il Montenegro Bar (Vice-Presidenza), Budva, Kotor. (ANSA).