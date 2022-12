Fiamme in cucina, abitazione inagibile e anziana evacuata

Un incendio, che si sarebbe innescato per un corto circuito, ha reso inagibile un'abitazione al secondo piano di una palazzina in via Lombroso a Pesaro. Le fiamme e il fumo provocati dal rogo, che si è sviluppato in cucina la notte scorsa, hanno anche avuto come conseguenza l'evacuazione dell'anziana residente dall'appartamento in cui vive da sola. Sul posto sono intervenuti verso le 3.30, per circa due ore, i vigili del fuoco che hanno raggiunto l'abitazione, situata in uno stretto viottolo, e poi hanno spento l'incendio, rilevandone l'inutilizzabilità temporanea proprio a causa dei danni da fumo e fiamme che hanno anche distrutto alcuni mobili. (ANSA).