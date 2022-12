Astro nascente pallavolo Nikolov (Lube) studente corso Unimc

(ANSA) - MACERATA, 13 DIC - Aleksandar Nikolov, astro nascente del volley bulgaro e neo acquisto della Lube Volley, è un nuovo studente dell'Università di Macerata. Lo schiacciatore biancorosso, classe 2003, ha deciso di proseguire gli studi iscrivendosi al corso in "International, European and Comparative legal studies", una laurea triennale in studi giuridici internazionali ed europei. L'atleta potrà anche frequentare i corsi del centro linguistico per perfezionare l'italiano, che già parla fluentemente.

Oggi il giocatore, accompagnato dal direttore generale di Lube Volley Giuseppe Cormio, ha ricevuto il benvenuto da parte del rettore John McCourt, della delegata ai rapporti internazionali Benedetta Barbisan e del direttore generale di UniMc Mauro Giustozzi.

"E' con grande piacere - ha detto il rettore - che diamo il benvenuto in Ateneo a Nikolov. Così giovane, eppure così determinato, ha già mostrato come sia possibile unire con successo la pratica sportiva a livello agonistico con l'impegno nello studio, raggiungendo importanti traguardi in entrambi i campi". "Sarà un esempio e uno stimolo per tutti i nostri studenti e le nostre studentesse", ha aggiunto McCourt.

"Ringrazio il rettore e l'Università di Macerata - ha detto Nikolov - per la splendida accoglienza e l'apertura verso noi studenti internazionali. Sono consapevole che non sarà facile conciliare lo studio all'attività sportiva perché gioco nel club campione d'Italia con l'obiettivo di arrivare fino in fondo su tutti i fronti", ha aggiunto il giovane campione. "Quest'anno seguirò un corso propedeutico di diritto in inglese, ma cercherò di prendere ancora più confidenza con la lingua italiana per poi dedicarmi alle materie economiche", ha spiegato. "Preparerò gli esami a distanza, - ha concluso - questo sarà inevitabile per la mole di impegni, ma voglio integrarmi con i compagni di corso e spero di riuscire a seguire anche qualche lezione in aula".

